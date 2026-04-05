Cusco FC vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores

El duelo entre Cusco FC y Flamengo correspondiente a la fecha 1 del grupo A se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 19:30 horas, el miércoles 8 de abril.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Derlis López López.
Fútbol
Fútbol
Fútbol
Fútbol
Fútbol
Fútbol
Fútbol
Próximos partidos de Cusco FC en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo A - Fecha 2: vs Estudiantes: 14 de abril - 17:00 horas
- Grupo A - Fecha 3: vs Independiente Medellín: 30 de abril - 21:00 horas
- Grupo A - Fecha 4: vs Estudiantes: 6 de mayo - 17:00 horas
- Grupo A - Fecha 5: vs Independiente Medellín: 20 de mayo - 21:00 horas
- Grupo A - Fecha 6: vs Flamengo: 26 de mayo - 19:30 horas
Próximos partidos de Flamengo en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo A - Fecha 2: vs Independiente Medellín: 16 de abril - 19:30 horas
- Grupo A - Fecha 3: vs Estudiantes: 29 de abril - 19:30 horas
- Grupo A - Fecha 4: vs Independiente Medellín: 7 de mayo - 19:30 horas
- Grupo A - Fecha 5: vs Estudiantes: 20 de mayo - 19:30 horas
- Grupo A - Fecha 6: vs Cusco FC: 26 de mayo - 19:30 horas
Horario Cusco FC y Flamengo, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas