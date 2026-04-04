Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Dep. La Guaira vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo C de la Copa Libertadores

Te contamos la previa del duelo Dep. La Guaira vs Fluminense, que se enfrentarán en el Coloso de Los Chaguaramos el próximo martes 7 de abril a las 17:00 horas. José Burgos será el árbitro del partido.

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4 de abril de 2026, 6:50 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo C de la Copa Libertadores se jugará el próximo martes 7 de abril a las 17:00 horas.

El árbitro designado para el encuentro es José Burgos.

Próximos partidos de Dep. La Guaira en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo C - Fecha 2: vs Bolívar: 14 de abril - 19:00 horas
  • Grupo C - Fecha 3: vs Independiente Riv. (M): 30 de abril - 17:00 horas
  • Grupo C - Fecha 4: vs Bolívar: 6 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo C - Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 21 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo C - Fecha 6: vs Fluminense: 27 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Fluminense en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo C - Fecha 2: vs Independiente Riv. (M): 15 de abril - 19:30 horas
  • Grupo C - Fecha 3: vs Bolívar: 30 de abril - 17:00 horas
  • Grupo C - Fecha 4: vs Independiente Riv. (M): 6 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo C - Fecha 5: vs Bolívar: 19 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo C - Fecha 6: vs Dep. La Guaira: 27 de mayo - 19:30 horas

Horario Dep. La Guaira y Fluminense, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas