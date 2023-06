Duelo de goleadores: ¿Quién llega mejor entre Castro y Duque?

A las 7:00 de la noche se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín una final que genera enorme expectativa en el fútbol colombiano: Millonarios - Atlético Nacional.

Tras el 0-0 de la ida, en suelo bogotano se conocerá el campeón de la Liga Betplay 2023-I.

Este será un choque que enfrentará a dos de los goleadores más letales del fútbol local. Por los lados de Millonarios está el pereirano Leonardo Castro y por Atlético Nacional está Jefferson Duque.

Sumando Liga y torneos internacionales, Castro ha hecho 10 goles en lo que va del semestre. Por el rentado nacional han sido seis en total.

Leonardo Castro, delantero de Millonarios. - Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, el pereirano está viviendo un bache futbolístico, producto de que en los últimos ocho encuentros solo ha marcado un gol.

La única conversión en ese tiempo fue el 28 de mayo, cuando Millonarios superó 1-0 a Boyacá Chicó. Después se fue en blanco ante América, Chicó, Medellín y la final de ida contra Nacional.

Además, Leo Castro se perdió los duelos contra América por Liga y América Mineiro por la Copa Sudamericana.

Por el lado de Duque, su presente tampoco es el mejor, ya que en los últimos 10 juegos solo ha podido convertir en dos ocasiones, ante Deportivo Pasto y Deportes Tolima.

No anotó contra Chicó, Pasto, Alianza Petrolera, Águilas Doradas en dos ocasiones, Olimpia de Paraguay, Alianza y la final de ida contra Millonarios.

En el semestre, Duque ha anotado siete goles en 2023, todos ellos por liga.

Jefferson Duque celebrando una de sus anotaciones este semestre. - Foto: DIMAYOR

Novedades en las convocatorias

Tras perderse los juegos de ida por estar con la Selección Colombia, el arquero Álvaro Montero y el delantero Óscar Cortés están disponibles para el técnico Alberto Gamero.

Ambos han sido piezas claves durante el semestre, aunque cuando no ha estado Montero, Juanito Moreno lo ha relevado de buena manera, como se vio en la ida de la final frente a Nacional, en la que mantuvo su arco en cero.

Cortés, que se ha perdido parte del semestre por sus llamados a las selecciones Colombia Sub-20 y de mayores, ha aportado cinco goles en la campaña de liga.

Por su parte, Atlético Nacional recupera a un factor diferencial en el plantel, el guardameta Kevin Mier, quien es uno de los responsables de que el equipo de Autuori haya llegado hasta este punto.

Álvaro Montero es el habitual titular en el arco de Millonarios. - Foto: @MillosFCoficial

Mier vuelve después de su paso por la selección, mismo caso del lateral izquierdo Andrés Salazar, quien ha sido una de las revelaciones del semestre.

Lo que piensa Gamero

“Habrá un partido como el de allá. No nos escondimos, ellos intentaron proponer, jugamos bien y mañana va a ser el mismo partido, un partido en donde el que menos cometa errores va a ser el campeón, el que trate e intente de hacer las cosas bien, puede ser el campeón y nosotros tenemos esa idea, hacer un gol más que el oponente. Va a ser una gran final, porque se van a enfrentar dos grandes instituciones”, dijo el entrenador embajador.

Además, el samario de 59 años ve la posibilidad de ser campeón como un premio al arduo trabajo que se ha hecho desde 2020.

“La vida tiene muchos tropiezos, pero siempre he sido fuerte, he sido valiente y hoy estoy en la dirección técnica porque el día a día lo vivo con felicidad. Esta oportunidad que me da Millonarios no la voy a olvidar. Me ha tocado estar cerquita a mi familia, que lo anhelaba y lo necesitaba. Es otra final que me tiene hoy feliz, porque veo a la gente también feliz y Dios quiera que le podamos dar esa satisfacción que todos quieren. Si me preguntan por mí, soy un hombre feliz”, apuntó.

Autuori apuesta por el equilibrio

“Nosotros no trabajamos para un partido en especial. Tenemos un proyecto que es del club, no es mío y que yo respeto e intento seguir. Para mí va a ser igual. En esta clase de partidos el equilibrio es claro y esto ha pasado en los primeros 90 minutos. Fue un partido equilibrado y creo que no va a ser distinto mañana, solamente si pasa algo atípico”, comentó el estratega verdolaga.

Paulo Autuori, Dt de Nacional en la rueda de prensa previa a la final. - Foto: DIMAYOR

El entrenador de los antioqueños también avisó sobre lo que espera del juego en Bogotá.

“Esperamos un partido complicado porque Millonarios es un excelente equipo, muy bien entrenado por Gamero, y seguramente va a pelear muchísimo; la necesidad de sacar un título es grande, y nosotros también queremos”, dijo el brasileño.

La mesa está servida y a las 7:00 p.m. arrancará una de las finales más esperadas en la historia del fútbol colombiano y que tendrá como juez al árbitro vallecaucano Carlos Betancur.