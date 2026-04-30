Fútbol - España - Primera División

Elche quiere mantener su racha frente Celta

La previa del choque de Celta ante Elche, a disputarse en el Estadio de Balaídos el domingo 3 de mayo desde las 07:00 horas.

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30 de abril de 2026 a las 11:32 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Celta recibirá a Elche, en el marco de la fecha 34 de la Liga, el próximo domingo 3 de mayo a partir de las 07:00 horas, en el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Elche

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Barcelona. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 12 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche viene de derrotar a Atlético de Madrid con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 8 goles y le han convertido 5 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Elche con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el sexto puesto con 44 puntos (11 PG - 11 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 38 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (9 PG - 11 PE - 13 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona8533281457
2Real Madrid7433235537
3Villarreal6533205821
6Celta44331111112
14Elche383391113-6

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 35: vs Atlético de Madrid: 9 de mayo - 11:30 horas
  • Fecha 36: vs Levante: 12 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 37: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 35: vs Alavés: 9 de mayo - 07:00 horas
  • Fecha 36: vs Betis: 12 de mayo - 13:00 horas
  • Fecha 37: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Elche, según país

  • Argentina: 09:00 horas
  • Colombia y Perú: 07:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 08:00 horas