Envigado vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Primera B

Envigado recibirá a Inter de Palmira, en el marco de la fecha 3 del grupo A de la Primera B, el próximo lunes 4 de mayo a partir de las 14:00 horas, en el estadio Polideportivo Sur.
Así llegan Envigado y Inter de Palmira
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B
Envigado viene de vencer a Tigres con un marcador de 2-0.
Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B
Inter de Palmira obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Quindío..
Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de febrero, en el torneo Colombia - Primera B I 2026, y el marcador favoreció a Inter de Palmira con un marcador de 2-1.
Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026
- Grupo A - Fecha 4: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 5: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 6: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026
- Grupo A - Fecha 4: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 5: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 6: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
Horario Envigado e Inter de Palmira, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas