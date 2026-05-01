Fútbol - Colombia - Segunda División

Envigado vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Primera B

La previa del choque de Envigado ante Inter de Palmira, a disputarse en el estadio Polideportivo Sur el lunes 4 de mayo desde las 14:00 horas.

1 de mayo de 2026 a las 2:42 p. m.
Envigado recibirá a Inter de Palmira, en el marco de la fecha 3 del grupo A de la Primera B, el próximo lunes 4 de mayo a partir de las 14:00 horas, en el estadio Polideportivo Sur.

Así llegan Envigado y Inter de Palmira

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado viene de vencer a Tigres con un marcador de 2-0.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Quindío..

Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de febrero, en el torneo Colombia - Primera B I 2026, y el marcador favoreció a Inter de Palmira con un marcador de 2-1.

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

  • Grupo A - Fecha 4: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 5: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

  • Grupo A - Fecha 4: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 5: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Horario Envigado e Inter de Palmira, según país

  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas