Everton vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Premier League

El próximo lunes 4 de mayo, a partir de las 14:00 horas, Manchester City visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 35 de la Premier League.
Así llegan Everton y Manchester City
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton fue derrotado en el Boleyn Ground frente a West Ham United por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 8 goles y tiene 7 a favor.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City viene de vencer a Burnley en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 9 goles y 4 le han convertido.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 4 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City se quedó con la victoria por 2 a 0.
El anfitrión está en el décimo primer puesto con 47 puntos (13 PG - 8 PE - 13 PP), mientras que la visita acumula 70 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (21 PG - 7 PE - 5 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Michael Oliver.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|73
|34
|22
|7
|5
|38
|2
|Manchester City
|70
|33
|21
|7
|5
|37
|3
|Manchester United
|61
|34
|17
|10
|7
|14
|4
|Liverpool
|58
|34
|17
|7
|10
|13
|11
|Everton
|47
|34
|13
|8
|13
|0
Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 36: vs Crystal Palace: 10 de mayo - 08:00 horas
- Fecha 37: vs Sunderland: 17 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 38: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 36: vs Brentford: 9 de mayo - 11:30 horas
- Fecha 31: vs Crystal Palace: 13 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 37: vs Bournemouth: 19 de mayo - 13:30 horas
- Fecha 38: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
Horario Everton y Manchester City, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas