Everton vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Premier League

El próximo lunes 4 de mayo, a partir de las 14:00 horas, Manchester City visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 35 de la Premier League.

Así llegan Everton y Manchester City

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton fue derrotado en el Boleyn Ground frente a West Ham United por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 8 goles y tiene 7 a favor.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de vencer a Burnley en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 9 goles y 4 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 4 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 47 puntos (13 PG - 8 PE - 13 PP), mientras que la visita acumula 70 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (21 PG - 7 PE - 5 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Michael Oliver.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 73 34 22 7 5 38 2 Manchester City 70 33 21 7 5 37 3 Manchester United 61 34 17 10 7 14 4 Liverpool 58 34 17 7 10 13 11 Everton 47 34 13 8 13 0

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 36: vs Crystal Palace: 10 de mayo - 08:00 horas

Fecha 37: vs Sunderland: 17 de mayo - 09:00 horas

Fecha 38: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 36: vs Brentford: 9 de mayo - 11:30 horas

Fecha 31: vs Crystal Palace: 13 de mayo - 14:00 horas

Fecha 37: vs Bournemouth: 19 de mayo - 13:30 horas

Fecha 38: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Horario Everton y Manchester City, según país