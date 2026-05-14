Everton vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

El próximo domingo 17 de mayo, a partir de las 09:00 horas, Sunderland visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 37 de la Premier League.
Así llegan Everton y Sunderland
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton viene de empatar ante Crystal Palace por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 empates y 2 derrotas, con 11 goles marcados y 9 en el arco rival.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
El anterior partido jugado por Sunderland acabó en empate por 0-0 ante Manchester United. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 10 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 3 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 1.
El anfitrión está en el décimo puesto con 49 puntos (13 PG - 10 PE - 13 PP), mientras que la visita acumula 48 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (12 PG - 12 PE - 12 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será John Brooks.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|79
|36
|24
|7
|5
|42
|2
|Manchester City
|77
|36
|23
|8
|5
|43
|3
|Manchester United
|65
|36
|18
|11
|7
|15
|10
|Everton
|49
|36
|13
|10
|13
|0
|12
|Sunderland
|48
|36
|12
|12
|12
|-9
Próximo partido de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 38: vs Tottenham: 24 de mayo - 10:00 horas
Próximo partido de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 38: vs Chelsea: 24 de mayo - 10:00 horas
Horario Everton y Sunderland, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas