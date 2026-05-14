Fútbol - Inglaterra - Premier League

Everton vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

En la previa de Everton vs Sunderland, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 17 de mayo desde las 09:00 horas en el estadio Goodison Park. El árbitro designado será John Brooks.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

14 de mayo de 2026 a las 11:28 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 17 de mayo, a partir de las 09:00 horas, Sunderland visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 37 de la Premier League.

Así llegan Everton y Sunderland

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de empatar ante Crystal Palace por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 empates y 2 derrotas, con 11 goles marcados y 9 en el arco rival.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Sunderland acabó en empate por 0-0 ante Manchester United. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 10 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 3 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo puesto con 49 puntos (13 PG - 10 PE - 13 PP), mientras que la visita acumula 48 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (12 PG - 12 PE - 12 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será John Brooks.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal7936247542
2Manchester City7736238543
3Manchester United65361811715
10Everton49361310130
12Sunderland4836121212-9

Próximo partido de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 38: vs Tottenham: 24 de mayo - 10:00 horas

Próximo partido de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 38: vs Chelsea: 24 de mayo - 10:00 horas

Horario Everton y Sunderland, según país

  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas