Fulham vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Premier League

Bournemouth y Fulham se enfrentarán en el estadio Craven Cottage el próximo sábado 9 de mayo desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 36 de la Premier League.

Así llegan Fulham y Bournemouth

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de caer por 0 a 3 frente a Arsenal. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth viene de un triunfo 3 a 0 frente a Crystal Palace. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 empates. Sumó un total de 11 goles y le metieron 6 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Bournemouth se llevó la victoria por 3 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 48 puntos (14 PG - 6 PE - 15 PP), mientras que la visita sumó 52 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (12 PG - 16 PE - 7 PP).

Andrew Madley fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 76 35 23 7 5 41 2 Manchester City 71 34 21 8 5 37 3 Manchester United 64 35 18 10 7 15 6 Bournemouth 52 35 12 16 7 3 11 Fulham 48 35 14 6 15 -5

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 37: vs Wolverhampton: 17 de mayo - 09:00 horas

Fecha 38: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 37: vs Manchester City: 19 de mayo - 13:30 horas

Fecha 38: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Horario Fulham y Bournemouth, según país