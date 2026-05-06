Fulham vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Premier League

Bournemouth y Fulham se enfrentarán en el estadio Craven Cottage el próximo sábado 9 de mayo desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 36 de la Premier League.
Así llegan Fulham y Bournemouth
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham viene de caer por 0 a 3 frente a Arsenal. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 4 en el arco contrario.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth viene de un triunfo 3 a 0 frente a Crystal Palace. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 empates. Sumó un total de 11 goles y le metieron 6 en su arco.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Bournemouth se llevó la victoria por 3 a 1.
El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 48 puntos (14 PG - 6 PE - 15 PP), mientras que la visita sumó 52 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (12 PG - 16 PE - 7 PP).
Andrew Madley fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|76
|35
|23
|7
|5
|41
|2
|Manchester City
|71
|34
|21
|8
|5
|37
|3
|Manchester United
|64
|35
|18
|10
|7
|15
|6
|Bournemouth
|52
|35
|12
|16
|7
|3
|11
|Fulham
|48
|35
|14
|6
|15
|-5
Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 37: vs Wolverhampton: 17 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 38: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 37: vs Manchester City: 19 de mayo - 13:30 horas
- Fecha 38: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
Horario Fulham y Bournemouth, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas