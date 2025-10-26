Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Genoa vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Genoa y Cremonese. El partido se jugará en el estadio Luigi Ferraris el miércoles 29 de octubre a las 14:45 horas.

26 de octubre de 2025, 1:04 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Genoa y Cremonese correspondiente a la fecha 9 se disputará en el estadio Luigi Ferraris desde las 14:45 horas, el miércoles 29 de octubre.

Así llegan Genoa y Cremonese

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Genoa empató por con Torino. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 empate y 3 derrotas, con 2 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Cremonese igualó 1-1 el juego frente a Atalanta. Con un historial irregular (1 derrota y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 7 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el vigésimo puesto y tiene 3 puntos (3 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (2 PG - 5 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1886027
2Milan1785217
3Roma1575024
10Cremonese118251-1
20Genoa37034-6

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Cremonese: 29 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Sassuolo: 3 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 11: vs Fiorentina: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Cagliari: 22 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Hellas Verona: 29 de noviembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 10: vs Juventus: 1 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Pisa: 7 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 12: vs Roma: 23 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Bologna: 1 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Lecce: 7 de diciembre - 06:30 horas

Horario Genoa y Cremonese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

