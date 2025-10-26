Genoa vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Serie A

El duelo entre Genoa y Cremonese correspondiente a la fecha 9 se disputará en el estadio Luigi Ferraris desde las 14:45 horas, el miércoles 29 de octubre.

Así llegan Genoa y Cremonese

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Genoa empató por con Torino. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 empate y 3 derrotas, con 2 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Cremonese igualó 1-1 el juego frente a Atalanta. Con un historial irregular (1 derrota y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 7 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el vigésimo puesto y tiene 3 puntos (3 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (2 PG - 5 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 18 8 6 0 2 7 2 Milan 17 8 5 2 1 7 3 Roma 15 7 5 0 2 4 10 Cremonese 11 8 2 5 1 -1 20 Genoa 3 7 0 3 4 -6

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 9: vs Cremonese: 29 de octubre - 14:45 horas

Fecha 10: vs Sassuolo: 3 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 11: vs Fiorentina: 9 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs Cagliari: 22 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 13: vs Hellas Verona: 29 de noviembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 10: vs Juventus: 1 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 11: vs Pisa: 7 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 12: vs Roma: 23 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 13: vs Bologna: 1 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 14: vs Lecce: 7 de diciembre - 06:30 horas

Horario Genoa y Cremonese, según país