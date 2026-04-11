Grêmio vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo F de la Copa Sudamericana

Por la fecha 2 del grupo F de la Copa Sudamericana, Dep. Riestra y Grêmio se enfrentan el martes 14 de abril desde las 17:00 horas, en el estadio Arena do Grêmio.
Así llegan Grêmio y Dep. Riestra
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Grêmio en partidos de la Copa Sudamericana
Grêmio no pudo ante MC Torque en el Centenario.
Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos de la Copa Sudamericana
En la fecha pasada, Dep. Riestra finalizó con un empate 0-0 ante Palestino..
Ambos equipos quieren escalar para quedar mejor posicionados en esta etapa. Los Malevos tienen 1 unidad y son los segundos en el Grupo F. Por otro lado, Grêmio busca la victoria que lo ayude a avanzar en la tabla: se ubica último y no consiguió sumar puntos.
Próximos partidos de Grêmio en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo F - Fecha 3: vs Palestino: 29 de abril - 19:30 horas
- Grupo F - Fecha 4: vs Dep. Riestra: 5 de mayo - 17:00 horas
- Grupo F - Fecha 5: vs Palestino: 20 de mayo - 19:00 horas
- Grupo F - Fecha 6: vs MC Torque: 26 de mayo - 17:00 horas
Próximos partidos de Dep. Riestra en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo F - Fecha 3: vs MC Torque: 29 de abril - 17:00 horas
- Grupo F - Fecha 4: vs Grêmio: 5 de mayo - 17:00 horas
- Grupo F - Fecha 5: vs MC Torque: 19 de mayo - 17:00 horas
- Grupo F - Fecha 6: vs Palestino: 26 de mayo - 17:00 horas
Horario Grêmio y Dep. Riestra, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas