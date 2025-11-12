Fútbol - Colombia - Segunda División
Huila vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo A de la Primera B
La previa del choque de Huila ante Inter de Palmira, a disputarse en el estadio Manuel Murillo Toro el sábado 15 de noviembre desde las 14:00 horas.
Huila recibirá a Inter de Palmira, en el marco de la fecha 4 del grupo A de la Primera B, el próximo sábado 15 de noviembre a partir de las 14:00 horas, en el estadio Manuel Murillo Toro.
Así llegan Huila y Inter de Palmira
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B
Huila viene de vencer a Inter de Palmira con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 7 goles en contra y pudo convertir 8.
Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B
Inter de Palmira viene de perder contra Huila por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades y ganó 1. Marcó 2 goles y recibieron 6.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Huila con un marcador de 1-2.
Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025
- Grupo A - Fecha 5: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 6: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025
- Grupo A - Fecha 5: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 6: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
Horario Huila e Inter de Palmira, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas