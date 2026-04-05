Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Independiente Medellín vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores

Estudiantes se mide ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot el miércoles 8 de abril a las 19:00 horas. El partido será supervisado por Alexis Herrera.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

5 de abril de 2026, 6:45 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 19:00 horas el próximo miércoles 8 de abril, Estudiantes visita a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores.

Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores

Independiente Medellín ganó el encuentro previo ante Juventud por 2-1.

Alexis Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Independiente Medellín en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo A - Fecha 2: vs Flamengo: 16 de abril - 19:30 horas
  • Grupo A - Fecha 3: vs Cusco FC: 30 de abril - 21:00 horas
  • Grupo A - Fecha 4: vs Flamengo: 7 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo A - Fecha 5: vs Cusco FC: 20 de mayo - 21:00 horas
  • Grupo A - Fecha 6: vs Estudiantes: 26 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Estudiantes en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo A - Fecha 2: vs Cusco FC: 14 de abril - 17:00 horas
  • Grupo A - Fecha 3: vs Flamengo: 29 de abril - 19:30 horas
  • Grupo A - Fecha 4: vs Cusco FC: 6 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo A - Fecha 5: vs Flamengo: 20 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo A - Fecha 6: vs Independiente Medellín: 26 de mayo - 19:30 horas

Horario Independiente Medellín y Estudiantes, según país

  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas