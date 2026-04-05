Independiente Medellín vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores

A partir de las 19:00 horas el próximo miércoles 8 de abril, Estudiantes visita a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores.

Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores

Independiente Medellín ganó el encuentro previo ante Juventud por 2-1.

Alexis Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Independiente Medellín en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo A - Fecha 2: vs Flamengo: 16 de abril - 19:30 horas

Grupo A - Fecha 3: vs Cusco FC: 30 de abril - 21:00 horas

Grupo A - Fecha 4: vs Flamengo: 7 de mayo - 19:30 horas

Grupo A - Fecha 5: vs Cusco FC: 20 de mayo - 21:00 horas

Grupo A - Fecha 6: vs Estudiantes: 26 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Estudiantes en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo A - Fecha 2: vs Cusco FC: 14 de abril - 17:00 horas

Grupo A - Fecha 3: vs Flamengo: 29 de abril - 19:30 horas

Grupo A - Fecha 4: vs Cusco FC: 6 de mayo - 17:00 horas

Grupo A - Fecha 5: vs Flamengo: 20 de mayo - 19:30 horas

Grupo A - Fecha 6: vs Independiente Medellín: 26 de mayo - 19:30 horas

Horario Independiente Medellín y Estudiantes, según país