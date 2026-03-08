Fútbol - Colombia - Segunda División

Independiente Yumbo vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Todos los detalles de la previa del partido entre Independiente Yumbo y Barranquilla FC, que se jugará el miércoles 11 de marzo desde las 18:00 horas en el estadio Raúl Miranda.

8 de marzo de 2026, 9:54 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Barranquilla FC e Independiente Yumbo se enfrentarán en el estadio Raúl Miranda el próximo miércoles 11 de marzo desde las 18:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Primera B.

Así llegan Independiente Yumbo y Barranquilla FC

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

Independiente Yumbo igualó 1-1 frente a Bogotá FC. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 empates. Le convirtieron 3 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC perdió ante U. Magdalena por 1 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 3 goles y le han encajado 8.

Independiente Yumbo necesita recuperar puntos ya que viene sumando de a 1 con todos empates en los 4 encuentros anteriores como local.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 11 puntos (2 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (3 PG - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira1986119
2Quindío1986117
3Real Cartagena1785219
7Independiente Yumbo1182512
8Barranquilla FC97304-2

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 10: vs Inter de Palmira: 16 de marzo - 14:00 horas
  • Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 12: vs Patriotas FC: 26 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs U. Magdalena: 30 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Boca Juniors: 12 de abril - 15:00 horas

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 9: vs Independiente Yumbo: 11 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 10: vs Bogotá FC: 16 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 11: vs Real Cundinamarca: 21 de marzo - 16:00 horas
  • Fecha 12: vs Leones FC: 25 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 13: vs Tigres: 31 de marzo - 15:00 horas

Horario Independiente Yumbo y Barranquilla FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

