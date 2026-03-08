Independiente Yumbo vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Barranquilla FC e Independiente Yumbo se enfrentarán en el estadio Raúl Miranda el próximo miércoles 11 de marzo desde las 18:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Primera B.

Así llegan Independiente Yumbo y Barranquilla FC

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

Independiente Yumbo igualó 1-1 frente a Bogotá FC. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 empates. Le convirtieron 3 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC perdió ante U. Magdalena por 1 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 3 goles y le han encajado 8.

Independiente Yumbo necesita recuperar puntos ya que viene sumando de a 1 con todos empates en los 4 encuentros anteriores como local.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 11 puntos (2 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (3 PG - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 19 8 6 1 1 9 2 Quindío 19 8 6 1 1 7 3 Real Cartagena 17 8 5 2 1 9 7 Independiente Yumbo 11 8 2 5 1 2 8 Barranquilla FC 9 7 3 0 4 -2

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 10: vs Inter de Palmira: 16 de marzo - 14:00 horas

Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de marzo - 17:00 horas

Fecha 12: vs Patriotas FC: 26 de marzo - 18:00 horas

Fecha 13: vs U. Magdalena: 30 de marzo - 15:00 horas

Fecha 14: vs Boca Juniors: 12 de abril - 15:00 horas

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 9: vs Independiente Yumbo: 11 de marzo - 18:00 horas

Fecha 10: vs Bogotá FC: 16 de marzo - 17:00 horas

Fecha 11: vs Real Cundinamarca: 21 de marzo - 16:00 horas

Fecha 12: vs Leones FC: 25 de marzo - 17:00 horas

Fecha 13: vs Tigres: 31 de marzo - 15:00 horas

Horario Independiente Yumbo y Barranquilla FC, según país