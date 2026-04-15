Independiente Yumbo vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

Real Cundinamarca e Independiente Yumbo se enfrentarán en el estadio Guillermo Plazas Alcid el próximo sábado 18 de abril desde las 15:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Primera B.

Así llegan Independiente Yumbo y Real Cundinamarca

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

Independiente Yumbo igualó 0-0 frente a Boca Juniors. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Le convirtieron 6 goles y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca perdió ante Tigres por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 derrota y 3 empates. Logró convertir 5 goles y le han encajado 8.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 18 puntos (4 PG - 6 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (2 PG - 6 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 35 14 11 2 1 15 2 U. Magdalena 29 14 9 2 3 10 3 Quindío 28 14 8 4 2 9 8 Independiente Yumbo 18 14 4 6 4 -1 13 Real Cundinamarca 12 14 2 6 6 -5

Horario Independiente Yumbo y Real Cundinamarca, según país