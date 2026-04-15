Fútbol - Colombia - Segunda División

Independiente Yumbo vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

Todos los detalles de la previa del partido entre Independiente Yumbo y Real Cundinamarca, que se jugará el sábado 18 de abril desde las 15:30 horas en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

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15 de abril de 2026, 10:11 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Real Cundinamarca e Independiente Yumbo se enfrentarán en el estadio Guillermo Plazas Alcid el próximo sábado 18 de abril desde las 15:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Primera B.

Así llegan Independiente Yumbo y Real Cundinamarca

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

Independiente Yumbo igualó 0-0 frente a Boca Juniors. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Le convirtieron 6 goles y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca perdió ante Tigres por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 derrota y 3 empates. Logró convertir 5 goles y le han encajado 8.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 18 puntos (4 PG - 6 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (2 PG - 6 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira3514112115
2U. Magdalena291492310
3Quindío28148429
8Independiente Yumbo1814464-1
13Real Cundinamarca1214266-5

Horario Independiente Yumbo y Real Cundinamarca, según país

  • Argentina: 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas