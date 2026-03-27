Independiente Yumbo vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B

El cotejo entre Independiente Yumbo y U. Magdalena, por la fecha 13 de la Primera B, se jugará el próximo lunes 30 de marzo, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

Así llegan Independiente Yumbo y U. Magdalena

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

Independiente Yumbo logró un triunfo por 2-1 ante Patriotas FC. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 4 a favor.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena llega con ventaja tras derrotar a Real Santander con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 9 goles y le han convertido 5.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 17 puntos (4 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (7 PG - 2 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 29 12 9 2 1 12 2 Quindío 25 12 7 4 1 9 3 U. Magdalena 23 11 7 2 2 8 4 Real Cartagena 22 11 6 4 1 10 6 Independiente Yumbo 17 12 4 5 3 1

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 14: vs Boca Juniors: 12 de abril - 15:00 horas

Fecha 15: vs Real Cundinamarca: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 3: vs Envigado: 9 de abril - 16:00 horas

Fecha 14: vs Inter de Palmira: 13 de abril - 18:05 horas

Fecha 15: vs Atlético FC: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Independiente Yumbo y U. Magdalena, según país