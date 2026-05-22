Juan Guillermo Cuadrado vuelve a ilusionar a Colombia tras aparecer en la prelista para el Mundial de 2026

A pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la expectativa crece en Colombia luego de que el técnico Néstor Lorenzo diera a conocer la lista de jugadores preseleccionados para el torneo que comenzará el próximo 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los nombres destacados aparece el de Juan Guillermo Cuadrado, quien podría disputar su tercera Copa del Mundo con la Selección Colombia, tras haber participado en Brasil 2014 y Rusia 2018.

El futbolista antioqueño acumula más de 15 años en el combinado nacional, en el que ha marcado 11 goles y registrado múltiples asistencias. Su experiencia y continuidad en el fútbol europeo lo mantienen como una de las referencias del equipo en medio del proceso de renovación que atraviesa la Selección.

“Vestir la camiseta de Colombia siempre será un orgullo y una responsabilidad enorme. Cada Mundial representa un sueño diferente, y hoy tengo la misma ilusión de seguir aportándole al país desde mi experiencia, mi trabajo y mi compromiso dentro y fuera de la cancha. Sabemos que viene una nueva generación con mucho talento y nosotros, los que llevamos más tiempo en la Selección, tenemos el deber de guiarlos y transmitirles esa mentalidad competitiva que hemos construido durante tantos años”, explicó Juan Guillermo Cuadrado.

Durante su carrera profesional, Cuadrado ha jugado en Independiente Medellín, Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter de Milán y Atalanta. En esos equipos suma 56 goles y varios títulos en Europa.

En la Selección Colombia se ha desempeñado como extremo, volante ofensivo, lateral y carrilero por derecha. Su capacidad para ocupar distintas posiciones le permitió consolidarse como una de las piezas más utilizadas del equipo nacional durante la última década.