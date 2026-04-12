“Es una angustia”: Máximo accionista de Águilas Doradas arremete contra el arbitraje

Al cierre del encuentro entre Águilas Doradas y Junior de Barranquilla, Fernando Salazar, máximo accionista del conjunto local, ofreció declaraciones relacionadas con el desempeño de los jueces y la implementación de la tecnología en el campeonato nacional.

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El dirigente manifestó su preocupación por lo que considera una gestión deficiente en la dirección técnica de los árbitros, señalando que el club ha presentado quejas formales en seis compromisos distintos de la presente temporada.

Salazar indicó que, a pesar de respetar la institucionalidad del arbitraje, la situación se ha vuelto persistente. “Me quiero manifestar públicamente con respeto hacia el trabajo de la comisión arbitral, pero a nuestro juicio existe un trabajo deficiente de la división técnica”.

“Durante seis juegos hemos presentado protestas y hemos asistido a la comisión cuando se nos ha permitido. Para Águilas se convirtió cada juego en una angustia el tema del arbitraje”, afirmó el directivo.

Críticas a las decisiones tecnológicas

Uno de los puntos centrales de la intervención fue la incidencia del sistema de videoarbitraje (VAR) en los resultados recientes. El dirigente recordó una acción del partido anterior donde se invalidó una anotación.

“Un gol legítimo de Rivaldo fue invalidado por el VAR; entiendo que es por una instrucción de validar la decisión dentro del campo de juego. Hoy nos ganó Junior con argumentos y no tenemos nada distinto que decir, es un equipo fuerte con una nómina que supera la nuestra, pero el tema del arbitraje es agotador”, explicó el máximo accionista.

Respecto a la herramienta tecnológica, Salazar recordó que su implementación buscaba reducir las injusticias en el campo, objetivo que, según su visión, no se está cumpliendo.

“Solicité que paráramos el tema del VAR porque la idea era minimizar el error y Águilas no ha encontrado en esta herramienta ese sustento que justifique los altos costos que representa para nosotros”, aseveró Salazar.

Solicitud de asamblea extraordinaria

Ante la recurrencia de las polémicas cada jornada, el accionista anunció que buscará la intervención de los entes reguladores del fútbol colombiano.

Salazar mencionó que espera una respuesta del presidente de la Federación y de la Dimayor para discutir la crisis arbitral en una reunión conjunta con los demás clubes.

“Voy a solicitar al presidente de la Federación y al de la Dimayor que realicemos una asamblea para hablar de este tema del arbitraje, porque cada tres días hay distintas polémicas”, concluyó.

El directivo también reveló que consultó la posibilidad de elevar sus quejas ante organismos internacionales como la Conmebol y la Fifa, aunque por el momento optará por agotar las instancias locales para resolver las dudas sobre el material humano y técnico que opera los partidos en el país.