Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Nacional en el último minuto del clásico paisa

La noche del pasado sábado 11 de abril se disputó una nueva edición del clásico paisa, un encuentro marcado por la rivalidad histórica entre Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín.

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El compromiso resultó determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la fase de todos contra todos. Mientras el equipo verdolaga llegó al estadio como líder del campeonato, el conjunto rojo ocupaba la casilla 14, con la obligación de sumar tres puntos para evitar el riesgo de eliminación.

Tras la finalización del encuentro, ambos equipos mantuvieron su posición en la tabla, pero el DIM terminó en una situación crítica.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo vio disminuidas sus probabilidades de clasificar al Grupo de los Ocho, al quedarse con 17 puntos a falta de cuatro jornadas por disputarse. Con solo 12 unidades en juego, el máximo alcance del Medellín sería de 29 puntos, cifra que suele ser insuficiente para acceder a las instancias finales del torneo.

Crónica del encuentro

El desarrollo del juego inició con una ventaja temprana para el Independiente Medellín. En el minuto 3, Daniel Cataño logró abrir el marcador. No obstante, la respuesta de Atlético Nacional se produjo cuatro minutos después, cuando Andrés Sarmiento anotó el empate parcial.

El dominio del balón pasó entonces al equipo verde, que logró adelantarse mediante una acción del volante Emanuel Rengifo.

La paridad regresó al marcador sobre el minuto 26 gracias a una anotación de Daniel Londoño, lo que derivó en un partido equilibrado durante gran parte del tiempo restante. Sin embargo, el desenlace del partido se produjo en el tiempo de adición.

En el cuarto minuto del agregado, cuando restaban sesenta segundos para el cierre, un autogol de José Ortiz sentenció el marcador de 3 a 2 a favor de Atlético Nacional. Con este resultado, el conjunto verde ratifica su liderato y se perfila para terminar la fase regular en la primera posición.

Cierre de la jornada 16

La fecha del fútbol profesional colombiano concluirá este domingo 12 de abril con tres compromisos restantes en el calendario.

La jornada dominical inicia a las 2:00 p.m. con el enfrentamiento entre Millonarios e Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá.

Posteriormente, a las 6:20 p.m., el Atlético Bucaramanga recibirá al Boyacá Chicó.

El cierre de la programación estará a cargo de Internacional de Bogotá y Alianza Atlético a las 8:30 p.m. en el Estadio de Techo.