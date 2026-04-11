Cuándo juegan Medellín vs Nacional por la fecha 16 de la Liga BetPlay: equipo, fecha, hora y TV en vivo

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El encuentro entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional será en el Estadio Atanasio Girardot este sábado 11 de abril a las 8:20 p. m., en un escenario donde ambos clubes antioqueños persiguen diferentes objetivos en la tabla de posiciones.

Para el Independiente Medellín, este partido es determinante en sus aspiraciones de ingreso al grupo de los ocho, puesto que una derrota minimizaría sus probabilidades matemáticas de clasificación.

Por el contrario, Atlético Nacional llega al encuentro con la clasificación asegurada, buscando consolidar su nómina titular y ratificar su liderato en la fase regular del torneo.

Canal y hora del encuentro

La emisión del compromiso estará a cargo de la señal oficial de Win Sports+ a través de los diversos operadores de televisión en el país:

Claro: 521 SD – 1521 HD (Básico) / 1522 HD (Premium).

521 SD – 1521 HD (Básico) / 1522 HD (Premium). DirecTV: 634 - 1634 HD (Premium).

634 - 1634 HD (Premium). Movistar: 611 (Fibra) / 304.

611 (Fibra) / 304. Tigo: 239 (HD) y 139 (SD).

239 (HD) y 139 (SD). Colcable: 17.

Situación actual y balance de los clubes

El Deportivo Independiente Medellín llega a este duelo tras cumplir su compromiso en la Copa Conmebol Libertadores, donde el pasado miércoles 8 de abril empató frente a Estudiantes de La Plata.

En el ámbito local, el club ocupa la decimocuarta posición con 17 puntos en 14 partidos disputados. Con un registro de 19 goles a favor y 19 en contra, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo requiere sumar la mayor cantidad de los 15 puntos restantes en disputa para alcanzar el umbral de los 32 puntos.

Atlético Nacional afronta un panorama distinto tras su eliminación de torneos internacionales a inicios de marzo. El conjunto verdolaga lidera la liga con 34 unidades y ostenta las mejores cifras estadísticas del certamen, con 30 goles anotados y solo 11 recibidos, para una diferencia de +19.

A pesar de los resultados estadísticos, el entorno de Atlético Nacional registra tensiones relacionadas con el desempeño colectivo. Las dudas de los aficionados se centran en la gestión estratégica de Diego Arias, debido a la discrepancia entre la efectividad en los puntos obtenidos y el estilo de juego mostrado por el equipo.

Un resultado positivo en el clásico regional permitiría a la dirección técnica disipar los cuestionamientos internos y fortalecer la relación con los seguidores de cara al inicio de los cuadrangulares finales.