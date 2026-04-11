Millonarios vs. Santa Fe: fecha, horario, canal, TV y cómo ver el Clásico Bogotano de Liga BetPlay

La jornada 16 del fútbol profesional colombiano presenta una nueva edición del clásico de la capital en la Liga BetPlay Dimayor. El encuentro entre Millonarios e Independiente Santa Fe se desarrolla en un contexto de alta relevancia para las aspiraciones de ambos conjuntos en el torneo local.

Inteligencia Artificial predice el resultado del Millonarios vs. Santa Fe: se movería la Liga BetPlay

Tras cumplir con sus compromisos internacionales durante la semana, los dos equipos regresan al ámbito doméstico con la necesidad de sumar puntos para ingresar al grupo de los ocho clasificados.

El clásico bogotano se disputará este domingo 12 de abril a las 2:00 p. m. en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, escenario donde se definirá gran parte del futuro de los clubes capitalinos en la presente temporada. La transmisión oficial estará a cargo de Win Sports+ a través de sus diversas señales en operadores como Claro, DirecTV, Movistar, Tigo y Colcable.

Actualidad deportiva y panorama estadístico

La situación en la tabla de posiciones genera una presión adicional para ambas instituciones. Si la fase de “todos contra todos” finalizara este sábado 11 de abril, Bogotá no tendría representación en las instancias finales del campeonato colombiano.

Independiente Santa Fe ocupa actualmente la casilla 13 con 19 unidades en 15 partidos disputados. El conjunto dirigido por la zona técnica roja registra 18 goles a favor y 19 en contra.

En el plano internacional, el equipo llega tras empatar 1-1 frente a Peñarol el pasado jueves 9 de abril en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por su parte, Millonarios se ubica en la décima posición con 21 puntos. El balance ofensivo del equipo azul muestra 25 anotaciones a favor y 17 en contra, consolidando una diferencia de gol de +8.

No obstante, el club viene de sufrir un revés en la Copa Sudamericana tras caer 2-0 ante el Club Deportivo O’Higgins en Rancagua, Chile, el pasado martes 7 de abril.

Un duelo directo por la clasificación

El margen de error para los equipos bogotanos se ha reducido debido a la proximidad del cierre de la fase regular. Este enfrentamiento es considerado un partido clave para las pretensiones de clasificación, ya que una derrota para cualquiera de las dos escuadras comprometería seriamente sus opciones de avanzar a los cuadrangulares finales.

Con solo cuatro jornadas restantes tras este compromiso, la urgencia de obtener los tres puntos marca la agenda de preparación de ambos cuerpos técnicos para el duelo dominical.