Inteligencia Artificial predice el resultado del Millonarios vs. Santa Fe: se movería la Liga BetPlay

Este domingo, 12 de abril de 2026, Millonarios recibirá a Independiente Santa Fe y jugarán el clásico capitalino. Será válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y reúne a dos equipos con necesidad de triunfo.

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Millonarios asoma con 21 puntos en 15 partidos jugados y lucha por entrar a los ocho clasificados y las finales. Caso contrario, Independiente Santa Fe apenas ostenta 19 unidades, en los mismos partidos, lo que lo tiene más lejos del objetivo.

No hay margen de error y nuevamente el clásico capitalino resulta determinante para Millonarios y Santa Fe, algo que ya se volvió común en los últimos años. Los dos están, sí o sí, obligados a ganar, generando expectativa entre la prensa y los aficionados.

Santa Fe busca pegar en el clásico capitalino por Liga BetPlay. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

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Inteligencia Artificial predice empate entre Millonarios y Santa Fe

No está en el radar de muchos un empate entre Millonarios y Santa Fe, aunque es un resultado repetitivo cuando juegan. Sin embargo, la Inteligencia Artificial (IA) de Google, Gemini, analizó ambos casos y determinó empate.

“Me la juego por el 1-1″, reveló la IA. Luego, explicó: “Sé que es el resultado que a veces más desespera a las hinchadas, pero hay una lógica detrás“.

“Millonarios va a tener la pelota y la iniciativa por ser local (y porque Fabián Bustos no sabe jugar a otra cosa), pero le ha costado horrores cerrar los partidos esta temporada”, explicó respecto al elenco embajador.

En cuanto a Santa Fe, explicó: “Con la soga al cuello, fuera de los ocho, va a morder en cada rincón. Son expertos en ‘dañar el caminado’ y aprovechar ese descuido defensivo que Millonarios suele tener cuando se vuelca al ataque”.

Millonarios, con la hinchada a su favor, le quiere dar la estocada a Santa Fe. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Si empatan, moverían la Liga BetPlay

Donde se confirme el marcador que anticipa la IA, tanto Millonarios como Santa Fe verán prácticamente consumada su eliminación. Solo les restarían tres fechas por jugar, nueve puntos por delante, y los que pelean un cupo en los ocho empezarían a alejarse.

Cabe recordar que tanto Millonarios como Santa Fe llegan al clásico con desgaste físico. Los embajadores viajaron desde Chile tras jugar con O’Higgins, mientras que los leones disputaron en El Campín el debut de Copa Libertadores contra Peñarol.

Todos los equipos de la Liga BetPlay seguirán de cerca el resultado de este partido, por la importancia que genera en el desarrollo del todos contra todos. Faltan pocos partidos para que finalice este primer tramo del torneo.