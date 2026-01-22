Juventus vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

A partir de las 12:00 horas el próximo domingo 25 de enero, Napoli visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Serie A.
Así llegan Juventus y Napoli
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A
Juventus recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Cagliari. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 empatado. Ha recibido 2 goles y registró 11 a favor.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
Napoli llega triunfante luego de ver caer a Sassuolo con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y 3 empató . Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Napoli se impuso por 2 a 1.
El local se ubica en el quinto puesto con 39 puntos (11 PG - 6 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 43 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (13 PG - 4 PE - 4 PP).
Maurizio Mariani es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|49
|21
|16
|1
|4
|27
|2
|Milan
|46
|21
|13
|7
|1
|18
|3
|Napoli
|43
|21
|13
|4
|4
|14
|4
|Roma
|42
|21
|14
|0
|7
|14
|5
|Juventus
|39
|21
|11
|6
|4
|15
Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 23: vs Parma: 1 de febrero - 14:45 horas
- Fecha 24: vs Lazio: 8 de febrero - 14:45 horas
- Fecha 25: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 23: vs Fiorentina: 31 de enero - 12:00 horas
- Fecha 24: vs Genoa: 7 de febrero - 12:00 horas
- Fecha 25: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
Horario Juventus y Napoli, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas