Fútbol - Italia - Serie A

Lazio vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Lazio y Atalanta. El partido se jugará en el estadio Stadio Olimpico el sábado 14 de febrero a las 12:00 horas.

11 de febrero de 2026, 8:14 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Lazio y Atalanta correspondiente a la fecha 25 se disputará en el estadio Stadio Olimpico desde las 12:00 horas, el sábado 14 de febrero.

Así llegan Lazio y Atalanta

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Lazio empató por 2 con Juventus. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 6 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta venció en casa a Cremonese por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y ha empatado 2. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 2 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 33 puntos (8 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 39 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (10 PG - 9 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5824191438
2Milan5023148121
3Napoli4924154513
7Atalanta3924109511
8Lazio33248973

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 26: vs Cagliari: 21 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 27: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 26: vs Napoli: 22 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 27: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Horario Lazio y Atalanta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

