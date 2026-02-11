Lazio vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

El duelo entre Lazio y Atalanta correspondiente a la fecha 25 se disputará en el estadio Stadio Olimpico desde las 12:00 horas, el sábado 14 de febrero.
Así llegan Lazio y Atalanta
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A
En su visita anterior, Lazio empató por 2 con Juventus. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 6 goles marcados y con 7 en su valla.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A
Atalanta venció en casa a Cremonese por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y ha empatado 2. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 2 en su arco.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.
El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 33 puntos (8 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 39 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (10 PG - 9 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|58
|24
|19
|1
|4
|38
|2
|Milan
|50
|23
|14
|8
|1
|21
|3
|Napoli
|49
|24
|15
|4
|5
|13
|7
|Atalanta
|39
|24
|10
|9
|5
|11
|8
|Lazio
|33
|24
|8
|9
|7
|3
Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 26: vs Cagliari: 21 de febrero - 14:45 horas
- Fecha 27: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 26: vs Napoli: 22 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 27: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
Horario Lazio y Atalanta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas