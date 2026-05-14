Leeds United vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

El cotejo entre Leeds United y Brighton and Hove, por la fecha 37 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 17 de mayo, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Elland Road.
Así llegan Leeds United y Brighton and Hove
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United viene de un resultado igualado, 1-1, ante Tottenham. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, sumando 11 goles a favor y habiendo recibido 5.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
Brighton and Hove llega con ventaja tras derrotar a Wolverhampton con un marcador 3 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 11 goles y le han convertido 5.
Con 2 victorias y 3 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Brighton and Hove quien ganó 3 a 0.
El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 44 puntos (10 PG - 14 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 53 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (14 PG - 11 PE - 11 PP).
Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|79
|36
|24
|7
|5
|42
|2
|Manchester City
|77
|36
|23
|8
|5
|43
|3
|Manchester United
|65
|36
|18
|11
|7
|15
|7
|Brighton and Hove
|53
|36
|14
|11
|11
|10
|14
|Leeds United
|44
|36
|10
|14
|12
|-5
Próximo partido de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 38: vs West Ham United: 24 de mayo - 10:00 horas
Próximo partido de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 38: vs Manchester United: 24 de mayo - 10:00 horas
Horario Leeds United y Brighton and Hove, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas