Leeds United vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

El cotejo entre Leeds United y Brighton and Hove, por la fecha 37 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 17 de mayo, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Elland Road.

Así llegan Leeds United y Brighton and Hove

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de un resultado igualado, 1-1, ante Tottenham. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, sumando 11 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove llega con ventaja tras derrotar a Wolverhampton con un marcador 3 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 11 goles y le han convertido 5.

Con 2 victorias y 3 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Brighton and Hove quien ganó 3 a 0.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 44 puntos (10 PG - 14 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 53 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (14 PG - 11 PE - 11 PP).

Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 79 36 24 7 5 42 2 Manchester City 77 36 23 8 5 43 3 Manchester United 65 36 18 11 7 15 7 Brighton and Hove 53 36 14 11 11 10 14 Leeds United 44 36 10 14 12 -5

Próximo partido de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 38: vs West Ham United: 24 de mayo - 10:00 horas

Próximo partido de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 38: vs Manchester United: 24 de mayo - 10:00 horas

Horario Leeds United y Brighton and Hove, según país