Leones FC vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Leones FC recibe el próximo jueves 5 de febrero a Bogotá FC por la fecha 3 de la Primera B, a partir de las 17:30 horas en el estadio Metropolitano de Itagüí.

Así llegan Leones FC y Bogotá FC

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC cayó 0 a 3 ante Quindío en el Centenario de Armenia.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC llega a este encuentro con una derrota ante Inter de Palmira por 1 a 2.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Leones FC fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo lugar en el torneo (1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Envigado 6 2 2 0 0 4 2 Quindío 6 2 2 0 0 4 3 Inter de Palmira 6 2 2 0 0 3 10 Bogotá FC 1 2 0 1 1 -1 13 Leones FC 1 2 0 1 1 -3

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 4: vs Real Cundinamarca: 8 de febrero - 17:30 horas

Fecha 5: vs U. Magdalena: 14 de febrero - 17:00 horas

Fecha 6: vs Real Cartagena: 21 de febrero - 17:00 horas

Fecha 7: vs Independiente Yumbo: 27 de febrero - 16:00 horas

Fecha 8: vs Atlético FC: 3 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 4: vs Real Cartagena: 9 de febrero - 16:05 horas

Fecha 5: vs Patriotas FC: 14 de febrero - 14:00 horas

Fecha 6: vs Boca Juniors: 22 de febrero - 15:00 horas

Fecha 7: vs Atlético FC: 27 de febrero - 15:00 horas

Fecha 8: vs Independiente Yumbo: 4 de marzo - 18:00 horas

Horario Leones FC y Bogotá FC, según país