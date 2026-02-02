Fútbol - Colombia - Segunda División

Leones FC vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Leones FC vs Bogotá FC. El duelo, a disputarse en el estadio Metropolitano de Itagüí el jueves 5 de febrero, comenzará a las 17:30 horas.

DataFactory .

2 de febrero de 2026, 1:08 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Leones FC recibe el próximo jueves 5 de febrero a Bogotá FC por la fecha 3 de la Primera B, a partir de las 17:30 horas en el estadio Metropolitano de Itagüí.

Así llegan Leones FC y Bogotá FC

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC cayó 0 a 3 ante Quindío en el Centenario de Armenia.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC llega a este encuentro con una derrota ante Inter de Palmira por 1 a 2.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Leones FC fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo lugar en el torneo (1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Envigado622004
2Quindío622004
3Inter de Palmira622003
10Bogotá FC12011-1
13Leones FC12011-3

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 4: vs Real Cundinamarca: 8 de febrero - 17:30 horas
  • Fecha 5: vs U. Magdalena: 14 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 6: vs Real Cartagena: 21 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 7: vs Independiente Yumbo: 27 de febrero - 16:00 horas
  • Fecha 8: vs Atlético FC: 3 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 4: vs Real Cartagena: 9 de febrero - 16:05 horas
  • Fecha 5: vs Patriotas FC: 14 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Boca Juniors: 22 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 7: vs Atlético FC: 27 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 8: vs Independiente Yumbo: 4 de marzo - 18:00 horas

Horario Leones FC y Bogotá FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela: 18:30 horas

