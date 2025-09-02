Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Leones FC vs Jaguares: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Toda la previa del duelo entre Leones FC y Jaguares. El partido se jugará en el estadio Metropolitano de Itagüí el viernes 5 de septiembre a las 15:30 horas.

DataFactory .

2 de septiembre de 2025, 1:16 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Leones FC y Jaguares correspondiente a la fecha 9 se disputará en el estadio Metropolitano de Itagüí desde las 15:30 horas, el viernes 5 de septiembre.

Así llegan Leones FC y Jaguares

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Real Cundinamarca. Suma 1 partido sin ganar y ha empatado 3. En esas jornadas, le hicieron 11 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares venció en casa a Quindío por 2 a 0. El equipo visitante mantiene una racha positiva en los últimos partidos del torneo actual, en los que anotó 8 goles y tuvo 2 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 5 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y terminó con un marcador 1-3 a favor de Jaguares.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 4 puntos (4 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 21 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (7 PG - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares2187019
2Real Cartagena15843110
3Real Cundinamarca1484225
4Huila1484220
16Leones FC47043-8

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 6: vs Inter de Palmira: 10 de septiembre - 17:00 horas
  • Fecha 10: vs Quindío: 15 de septiembre - 16:00 horas
  • Fecha 11: vs Patriotas FC: 20 de septiembre - 17:00 horas
  • Fecha 12: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 10: vs Bogotá FC: 14 de septiembre - 16:00 horas
  • Fecha 11: vs Cúcuta: 21 de septiembre - 16:00 horas
  • Fecha 12: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Leones FC y Jaguares, según país

  • Argentina: 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cambios importantes en las tarifas de las visas estadounidenses desde septiembre: guía para solicitantes

2. Precandidatos se reunirán con el expresidente César Gaviria, estos son los detalles del encuentro, los asistentes y lo que conversarán

3. Bomberos explican el motivo por el que no encontraron a Valeria Afanador durante búsqueda en el río: “La naturaleza esconde”

4. Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 1 al 5 de septiembre; la astróloga dejó advertencias para los 12 signos

5. Polémica obra de la Alcaldía de Soledad para pavimentar la Circunvalar: ¿hay sobrecostos?

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.