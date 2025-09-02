Leones FC vs Jaguares: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

El duelo entre Leones FC y Jaguares correspondiente a la fecha 9 se disputará en el estadio Metropolitano de Itagüí desde las 15:30 horas, el viernes 5 de septiembre.

Así llegan Leones FC y Jaguares

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Real Cundinamarca. Suma 1 partido sin ganar y ha empatado 3. En esas jornadas, le hicieron 11 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares venció en casa a Quindío por 2 a 0. El equipo visitante mantiene una racha positiva en los últimos partidos del torneo actual, en los que anotó 8 goles y tuvo 2 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 5 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y terminó con un marcador 1-3 a favor de Jaguares.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 4 puntos (4 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 21 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (7 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 21 8 7 0 1 9 2 Real Cartagena 15 8 4 3 1 10 3 Real Cundinamarca 14 8 4 2 2 5 4 Huila 14 8 4 2 2 0 16 Leones FC 4 7 0 4 3 -8

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 6: vs Inter de Palmira: 10 de septiembre - 17:00 horas

Fecha 10: vs Quindío: 15 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 11: vs Patriotas FC: 20 de septiembre - 17:00 horas

Fecha 12: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 10: vs Bogotá FC: 14 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 11: vs Cúcuta: 21 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 12: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Leones FC y Jaguares, según país