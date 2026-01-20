Fútbol - España - Primera División

Levante vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Levante vs Elche. El duelo, a disputarse en el estadio Ciutat de València el viernes 23 de enero, comenzará a las 15:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

20 de enero de 2026, 1:40 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Levante recibe el próximo viernes 23 de enero a Elche por la fecha 21 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el estadio Ciutat de València.

Así llegan Levante y Elche

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante cayó 0 a 2 ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y empatado 3. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Elche logró empatar 2-2 ante Sevilla. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 9 goles y sus rivales lograron anotar 9 en su arco.

Fútbol

Inter vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Fútbol

Elche vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Cremonese vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Fútbol

Lazio vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Fútbol

Brighton and Hove vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Fútbol

Celta vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Getafe vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Elche fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el décimo noveno puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (5 PG - 9 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4920161332
2Real Madrid4820153226
3Villarreal4119132418
8Elche24205961
19Levante14193511-11

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 21: vs Elche: 23 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Atlético de Madrid: 31 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 23: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 22: vs Barcelona: 31 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 23: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Elche, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Más de Fútbol

Levante vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Inter vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Elche vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Cremonese vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Lazio vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Brighton and Hove vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Celta vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Getafe vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Atlético de Madrid vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Real Sociedad vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Noticias Destacadas