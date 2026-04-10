Manchester United vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

El cotejo entre Manchester United y Leeds United, por la fecha 32 de la Premier League, se jugará el próximo lunes 13 de abril, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Leeds United

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United viene de un resultado igualado, 2-2, ante Bournemouth. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 9 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de empatar 0-0 ante Brentford. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 1 gol y le han marcado 3 tantos.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 55 puntos (15 PG - 10 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 33 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (7 PG - 12 PE - 12 PP).

Paul Tierney es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 31 21 7 3 39 2 Manchester City 61 30 18 7 5 32 3 Manchester United 55 31 15 10 6 13 4 Aston Villa 54 31 16 6 9 5 15 Leeds United 33 31 7 12 12 -11

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 33: vs Chelsea: 18 de abril - 14:00 horas

Fecha 34: vs Brentford: 27 de abril - 14:00 horas

Fecha 35: vs Liverpool: 3 de mayo - 09:30 horas

Fecha 36: vs Sunderland: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 33: vs Wolverhampton: 18 de abril - 09:00 horas

Fecha 34: vs Bournemouth: 22 de abril - 14:00 horas

Fecha 35: vs Burnley: 1 de mayo - 14:00 horas

Fecha 36: vs Tottenham: 11 de mayo - 14:00 horas

Fecha 37: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester United y Leeds United, según país