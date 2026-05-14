Manchester United vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

Manchester United recibe el próximo domingo 17 de mayo a Nottingham Forest por la fecha 37 de la Premier League, a partir de las 06:30 horas en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Nottingham Forest

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

En la jornada previa, Manchester United igualó 0-0 el juego ante Sunderland. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido, en los que le han convertido 5 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Nottingham Forest logró empatar 1-1 ante Newcastle United. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 victorias y 1 empate. Pudo convertir 14 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminaron igualando en 2.

El local está en el tercer puesto con 65 puntos (18 PG - 11 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 43 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (11 PG - 10 PE - 15 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Salisbury.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 79 36 24 7 5 42 2 Manchester City 77 36 23 8 5 43 3 Manchester United 65 36 18 11 7 15 4 Liverpool 59 36 17 8 11 12 16 Nottingham Forest 43 36 11 10 15 -2

Próximo partido de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 38: vs Brighton and Hove: 24 de mayo - 10:00 horas

Próximo partido de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 38: vs Bournemouth: 24 de mayo - 10:00 horas

Horario Manchester United y Nottingham Forest, según país