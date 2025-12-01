Fútbol - Inglaterra - Premier League
Manchester United vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Premier League
Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester United vs West Ham United. El duelo, a disputarse en el estadio Old Trafford el jueves 4 de diciembre, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Andrew Kitchen.
Manchester United recibe el próximo jueves 4 de diciembre a West Ham United por la fecha 14 de la Premier League, a partir de las 15:00 horas en el estadio Old Trafford.
Así llegan Manchester United y West Ham United
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Liverpool.
Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League
Manchester United sacó un triunfo frente a Crystal Palace, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido, con una cifra de 8 goles en contra y registró 10 a favor.
Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League
West Ham United llega a este encuentro con una derrota ante Liverpool por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 9 goles y recibieron 9.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 11 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y West Ham United fue el ganador por 0 a 2.
El local está en el séptimo puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 8 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrew Kitchen.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|30
|13
|9
|3
|1
|18
|2
|Manchester City
|25
|13
|8
|1
|4
|15
|3
|Chelsea
|24
|13
|7
|3
|3
|12
|7
|Manchester United
|21
|13
|6
|3
|4
|1
|17
|West Ham United
|11
|13
|3
|2
|8
|-12
Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 15: vs Wolverhampton: 8 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 16: vs Bournemouth: 15 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 17: vs Aston Villa: 21 de diciembre - 11:30 horas
- Fecha 18: vs Newcastle United: 26 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 19: vs Wolverhampton: 30 de diciembre - 15:15 horas
Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 15: vs Brighton and Hove: 7 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 16: vs Aston Villa: 14 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 17: vs Manchester City: 20 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 18: vs Fulham: 27 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 19: vs Brighton and Hove: 30 de diciembre - 14:30 horas
Horario Manchester United y West Ham United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas