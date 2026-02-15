Milan vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Como 1907 y Milan se enfrentarán en el estadio San Siro el próximo miércoles 18 de febrero desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 24 de la Serie A.

Así llegan Milan y Como 1907

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan venció por 2-1 a Pisa. Después de empatar 1 cotejo y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 10 veces.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 perdió ante Fiorentina por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 11 goles y le han encajado 5.

El registro reciente de los duelos entre ambos recae a favor del equipo local: han ganado los últimos 3 duelos frente al conjunto visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan se llevó la victoria por 1 a 3.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 53 puntos (15 PG - 8 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 41 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (11 PG - 8 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 61 25 20 1 4 39 2 Milan 53 24 15 8 1 22 3 Napoli 49 24 15 4 5 13 4 Roma 46 24 15 1 8 15 7 Como 1907 41 24 11 8 5 20

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 26: vs Parma: 22 de febrero - 12:00 horas

Fecha 27: vs Cremonese: 1 de marzo - 06:30 horas

Fecha 28: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 26: vs Juventus: 21 de febrero - 09:00 horas

Fecha 27: vs Lecce: 28 de febrero - 09:00 horas

Fecha 28: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Milan y Como 1907, según país