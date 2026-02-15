Milan vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Como 1907 y Milan se enfrentarán en el estadio San Siro el próximo miércoles 18 de febrero desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 24 de la Serie A.
Así llegan Milan y Como 1907
Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan venció por 2-1 a Pisa. Después de empatar 1 cotejo y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 10 veces.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
Como 1907 perdió ante Fiorentina por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 11 goles y le han encajado 5.
El registro reciente de los duelos entre ambos recae a favor del equipo local: han ganado los últimos 3 duelos frente al conjunto visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan se llevó la victoria por 1 a 3.
El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 53 puntos (15 PG - 8 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 41 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (11 PG - 8 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|61
|25
|20
|1
|4
|39
|2
|Milan
|53
|24
|15
|8
|1
|22
|3
|Napoli
|49
|24
|15
|4
|5
|13
|4
|Roma
|46
|24
|15
|1
|8
|15
|7
|Como 1907
|41
|24
|11
|8
|5
|20
Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 26: vs Parma: 22 de febrero - 12:00 horas
- Fecha 27: vs Cremonese: 1 de marzo - 06:30 horas
- Fecha 28: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 26: vs Juventus: 21 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 27: vs Lecce: 28 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 28: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
Horario Milan y Como 1907, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas