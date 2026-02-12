Napoli vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

A partir de las 14:45 horas el próximo domingo 15 de febrero, Roma visita a Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, por el duelo correspondiente a la fecha 25 de la Serie A.
Así llegan Napoli y Roma
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
Napoli ganó el encuentro previo ante Genoa por 3-2. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 6 goles a favor.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma llega triunfante luego de ver caer a Cagliari con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 2 veces.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Napoli se impuso por 0 a 1.
El local se ubica en el tercer puesto con 49 puntos (15 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 46 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (15 PG - 1 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|58
|24
|19
|1
|4
|38
|2
|Milan
|50
|23
|14
|8
|1
|21
|3
|Napoli
|49
|24
|15
|4
|5
|13
|4
|Juventus
|46
|24
|13
|7
|4
|21
|5
|Roma
|46
|24
|15
|1
|8
|15
Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 26: vs Atalanta: 22 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 27: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 26: vs Cremonese: 22 de febrero - 14:45 horas
- Fecha 27: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
Horario Napoli y Roma, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas