Napoli vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

A partir de las 14:45 horas el próximo domingo 15 de febrero, Roma visita a Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, por el duelo correspondiente a la fecha 25 de la Serie A.

Así llegan Napoli y Roma

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli ganó el encuentro previo ante Genoa por 3-2. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 6 goles a favor.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma llega triunfante luego de ver caer a Cagliari con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 2 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Napoli se impuso por 0 a 1.

El local se ubica en el tercer puesto con 49 puntos (15 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 46 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (15 PG - 1 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 58 24 19 1 4 38 2 Milan 50 23 14 8 1 21 3 Napoli 49 24 15 4 5 13 4 Juventus 46 24 13 7 4 21 5 Roma 46 24 15 1 8 15

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 26: vs Atalanta: 22 de febrero - 09:00 horas

Fecha 27: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 26: vs Cremonese: 22 de febrero - 14:45 horas

Fecha 27: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Roma, según país