Newcastle United vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Newcastle United recibe el próximo sábado 20 de diciembre a Chelsea por la fecha 17 de la Premier League, a partir de las 07:30 horas en el estadio St. James Park.

Así llegan Newcastle United y Chelsea

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United cayó 0 a 1 ante Sunderland en el Stadium of Light. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y empatado 1. Durante esos cotejos, convirtió 10 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Everton. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 4 en su arco.

Fútbol

Everton vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Fútbol

Wolverhampton vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Fútbol

Brighton and Hove vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Fútbol

Tottenham vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Fútbol

Valencia vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Fútbol

Independiente Medellín vs At. Nacional: previa, horario y cómo llegan para la final de la Copa Colombia

Fútbol

Rayo Vallecano vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

Fútbol

Roma vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 11 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Newcastle United fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (8 PG - 4 PE - 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrew Madley.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3616113220
2Manchester City3416111422
3Aston Villa331610338
4Chelsea281684412
12Newcastle United22166461

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 18: vs Manchester United: 26 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 19: vs Burnley: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Crystal Palace: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Leeds United: 7 de enero - 15:15 horas
  • Fecha 22: vs Wolverhampton: 18 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 18: vs Aston Villa: 27 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 19: vs Bournemouth: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Manchester City: 4 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Fulham: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Brentford: 17 de enero - 10:00 horas

Horario Newcastle United y Chelsea, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas
  • Colombia y Perú: 07:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas
  • Venezuela: 08:30 horas

Mas de Fútbol

Bournemouth vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Newcastle United vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Leeds United vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Everton vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Wolverhampton vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Brighton and Hove vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Tottenham vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Valencia vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Independiente Medellín vs At. Nacional: previa, horario y cómo llegan para la final de la Copa Colombia

Rayo Vallecano vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

Noticias Destacadas