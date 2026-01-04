Newcastle United vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

El duelo entre Newcastle United y Leeds United correspondiente a la fecha 21 se disputará en el estadio St. James Park desde las 15:15 horas, el miércoles 7 de enero.
Así llegan Newcastle United y Leeds United
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League
En su visita anterior, Newcastle United empató por con Crystal Palace. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 5 goles marcados y con 5 en su valla.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
En la jornada anterior, Leeds United igualó - el juego frente a Manchester United. Con un historial irregular (1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.
Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 4 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.
El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 26 puntos (7 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 21 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (5 PG - 6 PE - 8 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Michael Salisbury.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|48
|20
|15
|3
|2
|26
|2
|Aston Villa
|42
|20
|13
|3
|4
|9
|3
|Manchester City
|41
|19
|13
|2
|4
|26
|14
|Newcastle United
|26
|19
|7
|5
|7
|2
|16
|Leeds United
|21
|19
|5
|6
|8
|-7
Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 21: vs Leeds United: 7 de enero - 15:15 horas
- Fecha 22: vs Wolverhampton: 18 de enero - 09:00 horas
- Fecha 23: vs Aston Villa: 25 de enero - 09:00 horas
- Fecha 24: vs Liverpool: 31 de enero - 15:00 horas
- Fecha 25: vs Brentford: 7 de febrero - 12:30 horas
Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 21: vs Newcastle United: 7 de enero - 15:15 horas
- Fecha 22: vs Fulham: 17 de enero - 10:00 horas
- Fecha 23: vs Everton: 26 de enero - 15:00 horas
- Fecha 24: vs Arsenal: 31 de enero - 10:00 horas
- Fecha 25: vs Nottingham Forest: 6 de febrero - 15:00 horas
Horario Newcastle United y Leeds United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
- Colombia y Perú: 15:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
- Venezuela: 16:15 horas