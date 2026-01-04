Newcastle United vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

El duelo entre Newcastle United y Leeds United correspondiente a la fecha 21 se disputará en el estadio St. James Park desde las 15:15 horas, el miércoles 7 de enero.

Así llegan Newcastle United y Leeds United

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Newcastle United empató por con Crystal Palace. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 5 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Leeds United igualó - el juego frente a Manchester United. Con un historial irregular (1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 4 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 26 puntos (7 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 21 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (5 PG - 6 PE - 8 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Michael Salisbury.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 48 20 15 3 2 26 2 Aston Villa 42 20 13 3 4 9 3 Manchester City 41 19 13 2 4 26 14 Newcastle United 26 19 7 5 7 2 16 Leeds United 21 19 5 6 8 -7

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs Leeds United: 7 de enero - 15:15 horas

Fecha 22: vs Wolverhampton: 18 de enero - 09:00 horas

Fecha 23: vs Aston Villa: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 24: vs Liverpool: 31 de enero - 15:00 horas

Fecha 25: vs Brentford: 7 de febrero - 12:30 horas

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs Newcastle United: 7 de enero - 15:15 horas

Fecha 22: vs Fulham: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Everton: 26 de enero - 15:00 horas

Fecha 24: vs Arsenal: 31 de enero - 10:00 horas

Fecha 25: vs Nottingham Forest: 6 de febrero - 15:00 horas

Horario Newcastle United y Leeds United, según país