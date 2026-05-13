Pisa busca salir del último lugar ante Napoli

Por la fecha 37 de la Serie A, Napoli y Pisa se enfrentan el domingo 17 de mayo desde las 05:30 horas, en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.

Así llegan Pisa y Napoli

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa no pudo ante Cremonese en el Giovanni Zini. El local no logra salir de su pésima racha: ha perdido los últimos 4 encuentros durante el campeonato. Tuvo 11 goles en contra y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli llega a este partido con una derrota por 2 a 3 ante Bologna. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 6.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Napoli sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El anfitrión está en el vigésimo puesto con 18 puntos (2 PG - 12 PE - 22 PP), mientras que la visita acumula 70 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (21 PG - 7 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 85 36 27 4 5 54 2 Napoli 70 36 21 7 8 18 3 Juventus 68 36 19 11 6 29 4 Milan 67 36 19 10 7 18 20 Pisa 18 36 2 12 22 -41

Próximo partido de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Horario Pisa y Napoli, según país