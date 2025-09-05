Quindío vs Huila: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Quindío recibe el próximo lunes 8 de septiembre a Huila por la fecha 9 de la Primera B, a partir de las 20:10 horas en el estadio Armenia.

Así llegan Quindío y Huila

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío cayó 0 a 2 ante Jaguares en el Jaraguay de Montería. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

Huila llega a este encuentro con una derrota ante Real Cartagena por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 4.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Huila fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el décimo cuarto puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Javier Villa Zapata.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 21 8 7 0 1 9 2 Real Cartagena 15 8 4 3 1 10 3 Real Cundinamarca 14 8 4 2 2 5 4 Huila 14 8 4 2 2 0 14 Quindío 6 8 1 3 4 -5

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 10: vs Leones FC: 15 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 11: vs Real Cundinamarca: 19 de septiembre - 15:30 horas

Fecha 12: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 10: vs Boca Juniors: 12 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 11: vs Inter de Palmira: 22 de septiembre - 19:30 horas

Fecha 12: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Quindío y Huila, según país