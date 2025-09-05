Fútbol - Colombia - Segunda División
Quindío vs Huila: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B
Todo lo que tienes que saber en la previa de Quindío vs Huila. El duelo, a disputarse en el estadio Armenia el lunes 8 de septiembre, comenzará a las 20:10 horas y será dirigido por Javier Villa Zapata.
Quindío recibe el próximo lunes 8 de septiembre a Huila por la fecha 9 de la Primera B, a partir de las 20:10 horas en el estadio Armenia.
Así llegan Quindío y Huila
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B
Quindío cayó 0 a 2 ante Jaguares en el Jaraguay de Montería. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .
Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B
Huila llega a este encuentro con una derrota ante Real Cartagena por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 4.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Huila fue el ganador por 2 a 1.
El local está en el décimo cuarto puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 2 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Javier Villa Zapata.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|21
|8
|7
|0
|1
|9
|2
|Real Cartagena
|15
|8
|4
|3
|1
|10
|3
|Real Cundinamarca
|14
|8
|4
|2
|2
|5
|4
|Huila
|14
|8
|4
|2
|2
|0
|14
|Quindío
|6
|8
|1
|3
|4
|-5
Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 10: vs Leones FC: 15 de septiembre - 16:00 horas
- Fecha 11: vs Real Cundinamarca: 19 de septiembre - 15:30 horas
- Fecha 12: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 10: vs Boca Juniors: 12 de septiembre - 16:00 horas
- Fecha 11: vs Inter de Palmira: 22 de septiembre - 19:30 horas
- Fecha 12: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Quindío y Huila, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:10 horas
- Colombia y Perú: 20:10 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:10 horas
- Venezuela: 21:10 horas