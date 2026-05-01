Quindío vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Primera B

El próximo lunes 4 de mayo, a partir de las 19:00 horas, Tigres visita a Quindío en Armenia, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo A de la Primera B.
Así llegan Quindío y Tigres
Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.
Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B
Quindío viene de empatar ante Inter de Palmira por 0-0.
Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B
Tigres llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Envigado.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de abril, en el torneo Colombia - Primera B I 2026, y Quindío se quedó con la victoria por 0 a 1.
Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026
- Grupo A - Fecha 4: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 5: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 6: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026
- Grupo A - Fecha 4: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 5: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 6: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
Horario Quindío y Tigres, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas