Fútbol - España - Primera División

Rayo Vallecano vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

Palpitamos la previa del choque entre Rayo Vallecano y Real Madrid. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

6 de noviembre de 2025, 4:19 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Rayo Vallecano y Real Madrid, por la fecha 12 de la Liga, se jugará el próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 10:15 horas, en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Real Madrid

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Villarreal por un resultado de 0 a 4. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 victorias y 1 partido perdido, con 5 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid llega con ventaja tras derrotar a Valencia con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez y ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 12 goles y le han convertido 7.

Con 2 victorias y 3 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Real Madrid quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 14 puntos (4 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (10 PG - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3011100116
2Barcelona251181215
3Villarreal231172212
4Atlético de Madrid221164111
10Rayo Vallecano1411425-2

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 13: vs Real Oviedo: 23 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 14: vs Valencia: 1 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Espanyol: 7 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 13: vs Elche: 23 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Girona: 30 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 19: vs Athletic Bilbao: 3 de diciembre - 13:00 horas
  • Fecha 15: vs Celta: 7 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Real Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

Noticias Destacadas

