Fútbol - España - Primera División

Real Madrid vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Real Madrid y Elche. El partido se jugará en el estadio Santiago Bernabéu el sábado 14 de marzo a las 15:00 horas.

11 de marzo de 2026, 10:57 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Real Madrid y Elche correspondiente a la fecha 28 se disputará en el estadio Santiago Bernabéu desde las 15:00 horas, el sábado 14 de marzo.

Así llegan Real Madrid y Elche

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid venció 2-1 a Celta en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 9 en la malla rival.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

A Elche no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Villarreal. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 empates, tiene 5 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 63 puntos (20 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 26 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (5 PG - 11 PE - 11 PP).

Real Madrid tendrá que verse las caras con Atlético de Madrid en la próxima fecha, cuando jueguen el Derbi de Madrid. El duelo se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu, el 22 de marzo desde las 15:00 horas.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6727221446
2Real Madrid6327203433
3Atlético de Madrid5427166521
4Villarreal5427173718
17Elche262751111-6

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 29: vs Atlético de Madrid: 22 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 30: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 29: vs Mallorca: 21 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 30: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Elche, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas