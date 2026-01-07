Fútbol - España - Primera División

Real Oviedo vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Real Oviedo vs Betis. El duelo, a disputarse en el estadio Carlos Tartiere el sábado 10 de enero, comenzará a las 08:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

7 de enero de 2026, 12:45 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Real Oviedo recibe el próximo sábado 10 de enero a Betis por la fecha 19 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Betis

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Mendizorroza.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

En la jornada previa, Real Oviedo igualó 1-1 el juego ante Alavés. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 7 goles y marcó 1 tanto en el rival.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis llega a este encuentro con una derrota ante Real Madrid por 1 a 5. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 10 goles y recibieron 10.

Fútbol

Girona vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Fútbol

Valencia vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Fútbol

Villarreal vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Fútbol

Roma vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Fútbol

Atalanta vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Fútbol

Como 1907 vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Fútbol

Udinese vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

El local está en el vigésimo puesto con 12 puntos (2 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (7 PG - 7 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal3817122318
6Betis28187746
20Real Oviedo12182610-19

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 20: vs Osasuna: 17 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Barcelona: 25 de enero - 10:15 horas
  • Fecha 22: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 20: vs Villarreal: 17 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 21: vs Alavés: 25 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Betis, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Más de Fútbol

Girona vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Valencia vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Villarreal vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Real Oviedo vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Roma vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Atalanta vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Como 1907 vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Udinese vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Getafe vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Cremonese vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Noticias Destacadas