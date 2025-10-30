Roma busca derrotar a Milan para posicionarse en la cima del torneo

Milan recibe el próximo domingo 2 de noviembre a Roma por la fecha 10 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio San Siro.

Así llegan Milan y Roma

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Milan igualó 1-1 el juego ante Atalanta. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates, en los que le han convertido 5 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Parma. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 3 en su arco.

Roma se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma fue el ganador por 3 a 1.

El local está en el cuarto puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (7 PG - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 21 9 7 0 2 8 2 Roma 21 9 7 0 2 6 3 Inter 18 9 6 0 3 11 4 Milan 18 9 5 3 1 7 5 Como 1907 16 9 4 4 1 6

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 11: vs Parma: 8 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 12: vs Inter: 23 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 13: vs Lazio: 29 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 14: vs Torino: 8 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 15: vs Sassuolo: 14 de diciembre - 06:30 horas

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 11: vs Udinese: 9 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 12: vs Cremonese: 23 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 13: vs Napoli: 30 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 14: vs Cagliari: 7 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 15: vs Como 1907: 15 de diciembre - 14:45 horas

Horario Milan y Roma, según país