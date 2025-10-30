Suscribirse

Roma busca derrotar a Milan para posicionarse en la cima del torneo

Todo lo que tienes que saber en la previa de Milan vs Roma. El duelo, a disputarse en el estadio San Siro el domingo 2 de noviembre, comenzará a las 14:45 horas.

DataFactory .

30 de octubre de 2025, 1:48 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Milan recibe el próximo domingo 2 de noviembre a Roma por la fecha 10 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio San Siro.

Así llegan Milan y Roma

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Milan igualó 1-1 el juego ante Atalanta. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates, en los que le han convertido 5 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Parma. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 3 en su arco.

Roma se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma fue el ganador por 3 a 1.

El local está en el cuarto puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (7 PG - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli2197028
2Roma2197026
3Inter18960311
4Milan1895317
5Como 19071694416

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 11: vs Parma: 8 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 12: vs Inter: 23 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 13: vs Lazio: 29 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Torino: 8 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 15: vs Sassuolo: 14 de diciembre - 06:30 horas

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 11: vs Udinese: 9 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 12: vs Cremonese: 23 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Napoli: 30 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Cagliari: 7 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Como 1907: 15 de diciembre - 14:45 horas

Horario Milan y Roma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

