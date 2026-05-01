Roma vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Serie A

El juego entre Roma y Fiorentina se disputará el próximo lunes 4 de mayo por la fecha 35 de la Serie A, a partir de las 13:45 horas en el estadio Stadio Olimpico.
Así llegan Roma y Fiorentina
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma ganó por 2-0 el juego pasado ante Bologna. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 9.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A
El anterior partido disputado entre Fiorentina finalizó en empate por 0-0 ante Sassuolo. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 empates. Logró convertir 4 goles y le han marcado 2.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma lo ganó por 1 a 2.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 61 puntos (19 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 37 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (8 PG - 13 PE - 13 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Luca Zufferli.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|79
|34
|25
|4
|5
|49
|2
|Napoli
|69
|34
|21
|6
|7
|19
|3
|Milan
|67
|34
|19
|10
|5
|21
|6
|Roma
|61
|34
|19
|4
|11
|19
|15
|Fiorentina
|37
|34
|8
|13
|13
|-7
Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 36: vs Parma: 10 de mayo - 11:00 horas
- Fecha 37: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 36: vs Genoa: 10 de mayo - 08:00 horas
- Fecha 37: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Horario Roma y Fiorentina, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas