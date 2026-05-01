Fútbol - Italia - Serie A

Roma vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Serie A

Roma y Fiorentina se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico, con el arbitraje de Luca Zufferli. El duelo se jugará el lunes 4 de mayo desde las 13:45 horas.

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1 de mayo de 2026 a las 2:41 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Roma y Fiorentina se disputará el próximo lunes 4 de mayo por la fecha 35 de la Serie A, a partir de las 13:45 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Roma y Fiorentina

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma ganó por 2-0 el juego pasado ante Bologna. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Fiorentina finalizó en empate por 0-0 ante Sassuolo. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 empates. Logró convertir 4 goles y le han marcado 2.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma lo ganó por 1 a 2.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 61 puntos (19 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 37 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (8 PG - 13 PE - 13 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Luca Zufferli.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter7934254549
2Napoli6934216719
3Milan67341910521
6Roma61341941119
15Fiorentina373481313-7

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 36: vs Parma: 10 de mayo - 11:00 horas
  • Fecha 37: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 36: vs Genoa: 10 de mayo - 08:00 horas
  • Fecha 37: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Horario Roma y Fiorentina, según país

  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas