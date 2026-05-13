Roma y Lazio miden sus fuerzas en el "Derby Della Capitale"

El juego entre Roma y Lazio se disputará el próximo domingo 17 de mayo por la fecha 37 de la Serie A, a partir de las 05:30 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Roma y Lazio

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma ganó por 3-2 el juego pasado ante Parma. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y empató 1. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 13.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio cayó 0 a 3 ante Inter. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 7 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma lo ganó por 0 a 1.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 67 puntos (21 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 51 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (13 PG - 12 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 85 36 27 4 5 54 2 Napoli 70 36 21 7 8 18 3 Juventus 68 36 19 11 6 29 5 Roma 67 36 21 4 11 24 9 Lazio 51 36 13 12 11 2

Próximo partido de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Roma y Lazio, según país