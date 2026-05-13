Roma y Lazio miden sus fuerzas en el "Derby Della Capitale"

El juego entre Roma y Lazio se disputará el próximo domingo 17 de mayo por la fecha 37 de la Serie A, a partir de las 05:30 horas en el estadio Stadio Olimpico.
Así llegan Roma y Lazio
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma ganó por 3-2 el juego pasado ante Parma. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y empató 1. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 13.
Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A
Lazio cayó 0 a 3 ante Inter. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 7 goles a favor, ha recibido 8 en contra.
Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma lo ganó por 0 a 1.
El local está en el quinto puesto y alcanzó 67 puntos (21 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 51 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (13 PG - 12 PE - 11 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|85
|36
|27
|4
|5
|54
|2
|Napoli
|70
|36
|21
|7
|8
|18
|3
|Juventus
|68
|36
|19
|11
|6
|29
|5
|Roma
|67
|36
|21
|4
|11
|24
|9
|Lazio
|51
|36
|13
|12
|11
|2
Próximo partido de Roma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 38: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
Próximo partido de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 38: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
Horario Roma y Lazio, según país
- Argentina: 07:30 horas
- Colombia y Perú: 05:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 06:30 horas