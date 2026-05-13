Fútbol - Italia - Serie A

Roma y Lazio miden sus fuerzas en el "Derby Della Capitale"

Roma y Lazio se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico. El duelo se jugará el domingo 17 de mayo desde las 05:30 horas.

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13 de mayo de 2026 a las 12:06 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Roma y Lazio se disputará el próximo domingo 17 de mayo por la fecha 37 de la Serie A, a partir de las 05:30 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Roma y Lazio

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma ganó por 3-2 el juego pasado ante Parma. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y empató 1. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 13.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio cayó 0 a 3 ante Inter. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 7 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma lo ganó por 0 a 1.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 67 puntos (21 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 51 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (13 PG - 12 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter8536274554
2Napoli7036217818
3Juventus68361911629
5Roma67362141124
9Lazio51361312112

Próximo partido de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 38: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 38: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Roma y Lazio, según país

  • Argentina: 07:30 horas
  • Colombia y Perú: 05:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 06:30 horas