San Lorenzo vs Deportivo Cuenca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo D de la Copa Sudamericana

San Lorenzo recibe el próximo jueves 16 de abril a Deportivo Cuenca por la fecha 2 del grupo D de la Copa Sudamericana, a partir de las 19:30 horas en el Nuevo Gasómetro.

Así llegan San Lorenzo y Deportivo Cuenca

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos de la Copa Sudamericana

En la jornada previa, San Lorenzo igualó 1-1 el juego ante Deportivo Recoleta.

Últimos resultados de Deportivo Cuenca en partidos de la Copa Sudamericana

Deportivo Cuenca llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Santos.

Con 3 puntos y 1 gol, D. Cuenca encabeza el Grupo D, mientras que El Ciclón está en tercera posición, sumó 1 unidad y convirtió 1 tanto.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Yender Herrera.

Próximos partidos de San Lorenzo en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo D - Fecha 3: vs Santos: 28 de abril - 17:00 horas

Grupo D - Fecha 4: vs Deportivo Cuenca: 5 de mayo - 19:00 horas

Grupo D - Fecha 5: vs Santos: 20 de mayo - 17:00 horas

Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Recoleta: 26 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Deportivo Cuenca en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo D - Fecha 3: vs Deportivo Recoleta: 28 de abril - 17:00 horas

Grupo D - Fecha 4: vs San Lorenzo: 5 de mayo - 19:00 horas

Grupo D - Fecha 5: vs Deportivo Recoleta: 19 de mayo - 21:00 horas

Grupo D - Fecha 6: vs Santos: 26 de mayo - 19:30 horas

Horario San Lorenzo y Deportivo Cuenca, según país