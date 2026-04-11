Santos vs Deportivo Recoleta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo D de la Copa Sudamericana

El cotejo entre Santos y Deportivo Recoleta, por la fecha 2 del grupo D de la Copa Sudamericana, se jugará el próximo martes 14 de abril, a partir de las 19:30 horas, en el Vila Belmiro.

Así llegan Santos y Deportivo Recoleta

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Santos en partidos de la Copa Sudamericana

Santos quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Deportivo Cuenca por un resultado de 0 a 1.

Últimos resultados de Deportivo Recoleta en partidos de la Copa Sudamericana

Deportivo Recoleta viene de empatar 1-1 ante San Lorenzo..

Son dos equipos con objetivos distintos: uno para acercarse a la cima y otro para no perder posiciones. D. Recoleta irá por un triunfo para llegar a la punta de la tabla. Santos es el último del grupo y hasta ahora no pudo acumular ni un punto.

Próximos partidos de Santos en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo D - Fecha 3: vs San Lorenzo: 28 de abril - 17:00 horas

Grupo D - Fecha 4: vs Deportivo Recoleta: 5 de mayo - 19:30 horas

Grupo D - Fecha 5: vs San Lorenzo: 20 de mayo - 17:00 horas

Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Cuenca: 26 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Deportivo Recoleta en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo D - Fecha 3: vs Deportivo Cuenca: 28 de abril - 17:00 horas

Grupo D - Fecha 4: vs Santos: 5 de mayo - 19:30 horas

Grupo D - Fecha 5: vs Deportivo Cuenca: 19 de mayo - 21:00 horas

Grupo D - Fecha 6: vs San Lorenzo: 26 de mayo - 19:30 horas

Horario Santos y Deportivo Recoleta, según país