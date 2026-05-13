Sassuolo recibirá a Lecce por la fecha 37

El duelo correspondiente a la fecha 37 de la Serie A se jugará el próximo domingo 17 de mayo a las 13:45 horas.

Así llegan Sassuolo y Lecce

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Torino. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce viene de caer en su estadio ante Juventus por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 0.

El local está en el décimo primer puesto con 49 puntos (14 PG - 7 PE - 15 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (8 PG - 8 PE - 20 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 85 36 27 4 5 54 2 Napoli 70 36 21 7 8 18 3 Juventus 68 36 19 11 6 29 11 Sassuolo 49 36 14 7 15 -2 17 Lecce 32 36 8 8 20 -24

Próximo partido de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Horario Sassuolo y Lecce, según país