Se enfrentan Bologna y Cagliari por la fecha 35

El próximo domingo 3 de mayo, a partir de las 05:30 horas, Cagliari visita a Bologna en el estadio Stadio Renato Dall'Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 35 de la Serie A.

Así llegan Bologna y Cagliari

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna fue derrotado en el Stadio Renato Dall'Ara frente a Roma por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y perdido 2. Le convirtieron 7 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de vencer a Atalanta en casa por 3 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 5 goles y 8 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Bologna se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el noveno puesto con 48 puntos (14 PG - 6 PE - 14 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (9 PG - 9 PE - 16 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Valerio Crezzini.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 79 34 25 4 5 49 2 Napoli 69 34 21 6 7 19 3 Milan 67 34 19 10 5 21 9 Bologna 48 34 14 6 14 1 16 Cagliari 36 34 9 9 16 -13

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 36: vs Napoli: 11 de mayo - 13:45 horas

Fecha 37: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 36: vs Udinese: 9 de mayo - 08:00 horas

Fecha 37: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Horario Bologna y Cagliari, según país