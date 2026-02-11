Fútbol - España - Primera División

Sevilla vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

Palpitamos la previa del choque entre Sevilla y Alavés. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

DataFactory .

11 de febrero de 2026, 8:53 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Sevilla y Alavés, por la fecha 24 de la Liga, se jugará el próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Alavés

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de un resultado igualado, 1-1, ante Girona. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 9.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés viene de caer derrotado 0 a 2 ante Getafe. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Sevilla quien ganó 1 a 2.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 25 puntos (7 PG - 4 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (7 PG - 4 PE - 12 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5823191340
2Real Madrid5723183231
3Atlético de Madrid4523136420
13Sevilla25237412-8
14Alavés25237412-9

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 25: vs Getafe: 22 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 26: vs Betis: 1 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 27: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 25: vs Girona: 23 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Levante: 27 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 27: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Alavés, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

