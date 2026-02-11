Sevilla vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

El cotejo entre Sevilla y Alavés, por la fecha 24 de la Liga, se jugará el próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Así llegan Sevilla y Alavés
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla viene de un resultado igualado, 1-1, ante Girona. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 9.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés viene de caer derrotado 0 a 2 ante Getafe. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Sevilla quien ganó 1 a 2.
El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 25 puntos (7 PG - 4 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (7 PG - 4 PE - 12 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|58
|23
|19
|1
|3
|40
|2
|Real Madrid
|57
|23
|18
|3
|2
|31
|3
|Atlético de Madrid
|45
|23
|13
|6
|4
|20
|13
|Sevilla
|25
|23
|7
|4
|12
|-8
|14
|Alavés
|25
|23
|7
|4
|12
|-9
Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 25: vs Getafe: 22 de febrero - 08:00 horas
- Fecha 26: vs Betis: 1 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 27: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 25: vs Girona: 23 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 26: vs Levante: 27 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 27: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Alavés, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas