Sevilla vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Liga

El juego entre Sevilla y Real Sociedad se disputará el próximo lunes 4 de mayo por la fecha 34 de la Liga, a partir de las 14:00 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Así llegan Sevilla y Real Sociedad
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla busca levantarse de su derrota ante Levante en el El Sadar. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 3 goles marcados y con 8 en su arco.
Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga
Real Sociedad cayó 0 a 1 ante Getafe. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 9 goles a favor, ha recibido 10 en contra.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Sociedad lo ganó por 2 a 1.
El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 34 puntos (9 PG - 7 PE - 17 PP), mientras que el visitante ha logrado 43 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (11 PG - 10 PE - 12 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|85
|33
|28
|1
|4
|57
|2
|Real Madrid
|74
|33
|23
|5
|5
|37
|3
|Villarreal
|65
|33
|20
|5
|8
|21
|8
|Real Sociedad
|43
|33
|11
|10
|12
|0
|18
|Sevilla
|34
|33
|9
|7
|17
|-15
Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 35: vs Espanyol: 9 de mayo - 09:15 horas
- Fecha 36: vs Villarreal: 13 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 37: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 35: vs Betis: 9 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 36: vs Girona: 14 de mayo - 13:00 horas
- Fecha 37: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Real Sociedad, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas