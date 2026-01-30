Fútbol - Inglaterra - Premier League

Sunderland y Burnley se encuentran en la fecha 24

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Burnley. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light el lunes 2 de febrero, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Paul Tierney.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

30 de enero de 2026, 12:35 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Sunderland recibe el próximo lunes 2 de febrero a Burnley por la fecha 24 de la Premier League, a partir de las 15:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Burnley

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 1 a 3 ante West Ham United en el Boleyn Ground. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Burnley logró empatar 2-2 ante Tottenham. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 10 en su arco.

Fútbol

Sevilla visita a Mallorca por la fecha 22

Fútbol

Por la fecha 23 se enfrentarán Udinese y Roma

Fútbol

Quindío y Leones FC se miden por el cierre de la fecha 2

Fútbol

Tigres y Boca Juniors se miden por la fecha 2

Fútbol

Por la fecha 22 se enfrentarán Betis y Valencia

Fútbol

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad por el derbi vasco

Fútbol

Getafe se enfrentará ante Celta por la fecha 22

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Burnley fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el décimo primer puesto con 33 puntos (8 PG - 9 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (3 PG - 6 PE - 14 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Paul Tierney.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5023155325
2Manchester City4623144526
3Aston Villa4623144510
11Sunderland3323896-2
19Burnley15233614-19

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs Arsenal: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Liverpool: 11 de febrero - 15:15 horas
  • Fecha 27: vs Fulham: 22 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 28: vs Bournemouth: 28 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 29: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs West Ham United: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Crystal Palace: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Chelsea: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Brentford: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Horario Sunderland y Burnley, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Más de Fútbol

Sevilla visita a Mallorca por la fecha 22

Por la fecha 23 se enfrentarán Udinese y Roma

Sunderland y Burnley se encuentran en la fecha 24

Quindío y Leones FC se miden por el cierre de la fecha 2

Tigres y Boca Juniors se miden por la fecha 2

Por la fecha 22 se enfrentarán Betis y Valencia

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad por el derbi vasco

Getafe se enfrentará ante Celta por la fecha 22

Real Madrid necesita el triunfo ante Rayo Vallecano para llegar a la cima

Torino buscará vencer su racha negativa ante Lecce

Noticias Destacadas